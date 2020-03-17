Первый случай коронавируса зарегистрирован в Тамбовской области

ТАСС, 17 марта. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Тамбовской области у 27-летней девушки, вернувшейся из Италии. Об этом во вторник сообщила ТАСС начальник информационного управления правительства региона Татьяна Самотойлова.

"На территории Тамбовской области зафиксирован случай коронавирусной инфекции. Это 27-летняя девушка, она приехала из Италии. Она изолирована в инфекционном боксе, ее состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет", - сказала Самотойлова.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.