{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Тамбовской области

Заболевшая прибыла из Италии

ТАСС, 17 марта. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Тамбовской области у 27-летней девушки, вернувшейся из Италии. Об этом во вторник сообщила ТАСС начальник информационного управления правительства региона Татьяна Самотойлова.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

"На территории Тамбовской области зафиксирован случай коронавирусной инфекции. Это 27-летняя девушка, она приехала из Италии. Она изолирована в инфекционном боксе, ее состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет", - сказала Самотойлова.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияТамбовская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Все федеральные учреждения культуры закроют для посетителей
Ранее о закрытии уже объявили Пушкинский музей и Третьяковская галерея
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС