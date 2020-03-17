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Распространение коронавируса нового типа

Роскомнадзор: кибермошенники массово рассылают информацию о профилактике коронавируса

В ведомстве рекомендовали провеять источники информации, доверять данным органов власти и лицензированным СМИ
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор предупредил россиян о массовых рассылках кибермошенниками писем о профилактике коронавируса, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ведомства.

"На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, основной целью которых является сбор персональных данных. Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию", - сказали в пресс-службе.

При этом, украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.

Роскомнадзор рекомендовал в этой связи провеять источники информации, доверять данным органов власти и лицензированным СМИ. "Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и sms", - указали в пресс-службе.

Также ведомство просит не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей.

Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, следует убедиться в подлинности ресурса. "Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников", - предупредили в пресс-службе.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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