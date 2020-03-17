Удаленка для людей с детьми, тесты, форс-мажор. Главное о коронавирусе за 17 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Выявлено новых случаев — 21, всего подтвержденных заражений — 114, выздоровевших — восемь.
- Президент России Владимир Путин предложил работодателям предусмотреть возможность удаленной работы для сотрудников с детьми, подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств и пообещал в апреле наладить производство первого в мире портативного экспресс-теста на коронавирус (разработан совместно с японскими специалистами). Подробнее о предложениях Путина читайте здесь.
- "Инвитро" планирует в течение месяца начать тестировать на коронавирус.
- Правительство вводит режим "форс-мажор" в случае неисполнения договоров из-за коронавируса и обещает поддержать наиболее уязвимые группы населения и оказавшиеся в зоне риска компании.
- Роспотребнадзор обяжет находиться на карантине всех прибывших из-за границы россиян. Всех, кто в течение 14 дней вернулся из стран Европы, проверят на коронавирус. Глав регионов обязали ограничить проведение массовых мероприятий.
- Все федеральные учреждения культуры закрываются для посетителей (в их числе — Третьяковка и Пушкинский музей), Московский международный кинофестиваль перенесли на более позднее время (должен был пройти 22–29 апреля).
- РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений, другие религиозные организации также вводят особый порядок.
- В России выпускают 1,5 млн медицинских масок в сутки, производители работают круглосуточно, и мощности планируется нарастить.
- Глава Сбербанка Герман Греф выступил за легализацию доставки на дом алкоголя.
Москва
- Общее число заразившихся — 56, новых случаев — три.
- Власти Москвы опровергли распространившуюся в СМИ информацию о том, что город планируется закрыть на карантин.
Мир
- Подтверждено более 180 тыс. случаев в 134 странах, умерли 7275 (примерно 4,02%). На 18:45 мск нет новостей о новых странах, в которых бы были выявлены случаи заражения.
- Китай разработал восемь вакцин, некоторые из них уже показали эффективность на животных.
- Заразились два сотрудника штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
- Рестораны McDonalds в США закрываются для посетителей. Еду можно будет купить на вынос или заказать на дом.