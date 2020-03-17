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Распространение коронавируса нового типа

Удаленка для людей с детьми, тесты, форс-мажор. Главное о коронавирусе за 17 марта

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Выявлено новых случаев — 21, всего подтвержденных заражений — 114, выздоровевших — восемь
  • Президент России Владимир Путин предложил работодателям предусмотреть возможность удаленной работы для сотрудников с детьми, подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств и пообещал в апреле наладить производство первого в мире портативного экспресс-теста на коронавирус (разработан совместно с японскими специалистами). Подробнее о предложениях Путина читайте здесь
  • "Инвитро" планирует в течение месяца начать тестировать на коронавирус.
  • Правительство вводит режим "форс-мажор" в случае неисполнения договоров из-за коронавируса и обещает поддержать наиболее уязвимые группы населения и оказавшиеся в зоне риска компании.
  • Роспотребнадзор обяжет находиться на карантине всех прибывших из-за границы россиян. Всех, кто в течение 14 дней вернулся из стран Европы, проверят на коронавирус. Глав регионов обязали ограничить проведение массовых мероприятий.
  • Все федеральные учреждения культуры закрываются для посетителей (в их числе — Третьяковка и Пушкинский музей), Московский международный кинофестиваль перенесли на более позднее время (должен был пройти 22–29 апреля).
  • РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений, другие религиозные организации также вводят особый порядок.
  • В России выпускают 1,5 млн медицинских масок в сутки, производители работают круглосуточно, и мощности планируется нарастить.
  • Глава Сбербанка Герман Греф выступил за легализацию доставки на дом алкоголя.

Москва

  • Общее число заразившихся — 56, новых случаев — три. 
  • Власти Москвы опровергли распространившуюся в СМИ информацию о том, что город планируется закрыть на карантин.

Мир

  • Подтверждено более 180 тыс. случаев в 134 странах, умерли 7275 (примерно 4,02%). На 18:45 мск нет новостей о новых странах, в которых бы были выявлены случаи заражения.
  • Китай разработал восемь вакцин, некоторые из них уже показали эффективность на животных.
  • Заразились два сотрудника штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
  • Рестораны McDonalds в США закрываются для посетителей. Еду можно будет купить на вынос или заказать на дом.
Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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