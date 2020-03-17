Минпросвещения составит перечень онлайн-ресурсов для дистанционного обучения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минпросвещения подготовит список онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, на которое 14 марта рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников школ в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Министерством готовится расширенный перечень онлайн-ресурсов для качественного образовательного процесса в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Также министерство опубликовало у себя на сайте подробную инструкцию по использованию платформы "Российская электронная школа". Уроки на ресурсе доступны каждому пользователю, имеющему выход в интернет, они строятся на основе авторских программ, прошедших независимую экспертизу. Уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам и примерной основной образовательной программе общего образования.

"Исходя из текущей ситуации, каждый сможет сам для себя определить степень востребованности материалов для того, чтобы сделать доступной к изучению новую тему, повторить пропущенное или разобраться со сложным и непонятым заданием", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на ресурсе собрана обширная библиотека дополнительных материалов Минкультуры России - театральные постановки, фильмотека, музыкальные произведения, биографии знаменитых людей, которые также можно использовать для изучения различных тем на уроках литературы, истории и мировой художественной культуры.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.