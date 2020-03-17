Львенка и обезьяну, изъятых полицией из авто под Волгоградом, передали в зоопарк Крыма

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Львенка и мартышку, которых почти два месяца назад изъяли под Волгоградом у водителя, незаконно перевозившего их в салоне иномарки, передали во вторник местными ветеринарами представителям бахчисарайского парка "Крым в миниатюре". Об этом сообщила глава комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова.

23 января этого года в Волгоградской области полицейские при проверке Mitsubishi Lancer, принадлежащего жителю республики Дагестан, обнаружили две клетки, в которых находились африканский львенок и белоносая мартышка. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки краснокнижных диких животных, а также ветеринарных сертификатов, водитель предъявить не смог. Львенок и обезьяна были доставлены сначала в полицию, затем в ветлечебницу в Волгоград, где они прошли карантин.

"Сегодня в 6 вечера вечером животные уедут в Крым, все это согласовано с Росприроднадзором. За время их нахождения на территории городской станции по борьбе с болезнями животных они прошли карантин, все обследования, сейчас львенок и обезьянка клинически здоровы. Мы их отправляем со всеми ветеринарно-сопроводительными документами, так что теперь им никакое задержание не грозит", - рассказала Аликова.

Она уточнила, что львенок получил имя Марек, он почти за два месяца набрал 35 - 40 кг веса, а вот мартышке имя наверняка дадут уже в Крыму.

Помощник руководителя бахчисарайского парка "Крым в миниатбре" Дмитрий Козля отметил, что животных перевезут на автомобиле с соблюдением всех правил, "время в пути займет 14 - 15 часов". "Нашему парку более 6 лет, есть зоопарк, в котором живут ягуары, медведи, лев, обезьяны. Сейчас достраивается вольер с зимником для львов, так что ваш питомец будет там жить", - сказал представитель бахчисарайского парка. Он также уточнил, что в зоопарке живут гамадрилы, мангобеи, мартышек пока не было. Новой обезьянке крымские специалисты намерены в будущем подыскать пару.