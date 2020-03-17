{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Львенка и обезьяну, изъятых полицией из авто под Волгоградом, передали в зоопарк Крыма

Обезьянке крымские специалисты планируют в будущем подыскать пару
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
Африканский львенок
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Белоносая мартышка
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Львенка и мартышку, которых почти два месяца назад изъяли под Волгоградом у водителя, незаконно перевозившего их в салоне иномарки, передали во вторник местными ветеринарами представителям бахчисарайского парка "Крым в миниатюре". Об этом сообщила глава комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова.

23 января этого года в Волгоградской области полицейские при проверке Mitsubishi Lancer, принадлежащего жителю республики Дагестан, обнаружили две клетки, в которых находились африканский львенок и белоносая мартышка. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки краснокнижных диких животных, а также ветеринарных сертификатов, водитель предъявить не смог. Львенок и обезьяна были доставлены сначала в полицию, затем в ветлечебницу в Волгоград, где они прошли карантин.

"Сегодня в 6 вечера вечером животные уедут в Крым, все это согласовано с Росприроднадзором. За время их нахождения на территории городской станции по борьбе с болезнями животных они прошли карантин, все обследования, сейчас львенок и обезьянка клинически здоровы. Мы их отправляем со всеми ветеринарно-сопроводительными документами, так что теперь им никакое задержание не грозит", - рассказала Аликова.

Она уточнила, что львенок получил имя Марек, он почти за два месяца набрал 35 - 40 кг веса, а вот мартышке имя наверняка дадут уже в Крыму.

Помощник руководителя бахчисарайского парка "Крым в миниатбре" Дмитрий Козля отметил, что животных перевезут на автомобиле с соблюдением всех правил, "время в пути займет 14 - 15 часов". "Нашему парку более 6 лет, есть зоопарк, в котором живут ягуары, медведи, лев, обезьяны. Сейчас достраивается вольер с зимником для львов, так что ваш питомец будет там жить", - сказал представитель бахчисарайского парка. Он также уточнил, что в зоопарке живут гамадрилы, мангобеи, мартышек пока не было. Новой обезьянке крымские специалисты намерены в будущем подыскать пару.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России запускается первая онлайн-платформа для экологических активистов
На платформе размещены короткие инструкции для начинающих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС