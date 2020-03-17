Минтруд рекомендует госслужащим работать дистанционно

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минтруд рекомендует госслужащим перейти на дистанционную форму работы в связи с распространением коронавируса в РФ. Соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.

"Органам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно-технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям", - говорится в документе.

Также Минтруд рекомендует временно ограничить личный прием граждан, по возможности, рекомендует предусмотреть гибкий график работы для госслужащих, больных отстранять от работы.

Кроме того, министерство рекомендует "исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции" и чаще проводить влажную уборку в помещениях.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.