Данных о том, что коронавирус передается человеку от домашних животных, нет

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Ученые не обладают научным подтверждением того, что человек может заразиться коронавирусом нового типа от сельскохозяйственных или домашних животных. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Берлине министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер.

"До сих пор не доказано, что может произойти передача [вируса] человеку от сельскохозяйственных или домашних животных", - сказала Клёкнер. "Руководствуясь научными сведениями, можно утверждать, что этого пока не случилось", - добавила министр и отметила, однако, что специалисты изучают этот вопрос.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В Германии всего заразились более 6 тыс. человек, по данным СМИ, умерли 20.