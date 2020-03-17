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Распространение коронавируса нового типа

Митрополит Иларион призвал верующих не бояться причащаться из-за коронавируса

Используемая при причащении ложка будет протираться спиртовым раствором после каждого причастника, сообщил митрополит
Митрополит Иларион Михаил Терещенко/ТАСС
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Митрополит Иларион
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих не бояться присутствовать на богослужениях и причащаться во время пандемии коронавируса. Об этом написано в его обращении по поводу богослужений в период карантина, опубликованном во вторник на сайте Jesus-portal.ru.

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"Хотел бы обратиться к каждому из вас: не бойтесь приходить в храм и причащаться Святых Христовых Тайн, которые мы принимаем во исцеление души и тела <...> Используемая при причащении ложка будет протираться спиртовым раствором после каждого причастника. Целование чаши после причастия и креста после литургии будет временно отменено. Эти и иные меры предосторожности призваны максимально снизить риск возможного заражения", - говорится в обращении.

Прихожане, которые не могут по болезни или иным причинам причаститься в храме, могут смотреть литургию в интернете, говорится в обращении. "Каждый из вас теперь сможет присутствовать в храме, не выходя из дома. Конечно, просмотр службы на экране компьютера не может заменить физическое участие в ней, но духовно мы будем вместе в эти трудные дни, когда весь мир борется с коронавирусом", - приводятся на сайте слова митрополита. Согласно тексту обращения, прямые трансляции всех богослужений из храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", настоятелем которого он является, будут доступны на канале сайте храма и его канале в YouTube.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования. Священный синод РПЦ 17 марта постановил при необходимости вводить их по благословлению архиерея в епархиях, в которых был обнаружен коронавирус.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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