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Распространение коронавируса нового типа

Руководители учреждений культуры планируют онлайн-проекты в период карантина

Музей Победы анонсировал подготовку новой экскурсионно-образовательной онлайн-программы для детей и подростков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Руководители учреждений культуры, закрытых на карантин в целях предотвращения распространения коронавируса, рассчитывают с пользой провести это время, занимаясь репетициями и подготовкой онлайн-проектов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минкультуры со ссылкой на деятелей культуры.

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Минкультуры ранее ввело временный запрет на проведение в подведомственных учреждениях спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий.

"Я очень надеюсь, что эпидемия пойдет на спад, и не будет необходимости продлевать и продлевать карантин, - сказал председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин. - Мера эта своевременная и необходимая - важно было не опоздать, не дожидаться, когда ситуация выйдет из-под контроля". Глава СТД призвал коллег "не паниковать, а продолжать репетировать, строить планы, воспользоваться освободившимся временем и перечитать все отложенные пьесы". Солидарна с ним и директор Театра Наций Мария Ревякина.

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина намерен в период карантина уделить особое внимание онлайн-ресурсам. "Приостановить деятельность больших культурных учреждений, в стенах которых находятся много людей одновременно, - это очень важная задача. Все, что зависит от нас, должно быть сделано. Именно поэтому мне кажется, что приостановление работы музеев, где находятся много людей, в том числе много детей, - единственно верное решение, другого просто нет, - отметила директор ГМИИ Марина Лошак. - Нужно воспользоваться этим моментом для того, чтобы выстраивать новые коммуникативные связи с нашими посетителями через онлайн-ресурсы, которые невероятно активны сегодня и которые часто заменяют собой офлайн".

В свою очередь директор Музея Победы Александр Школьник анонсировал подготовку новой экскурсионно-образовательной онлайн-программы для детей и подростков. "Сейчас многие родители ради здоровья и безопасности своих детей вынуждены оставить их дома. Но это не означает, что у них должны быть ограничены возможности познания. Учитывая популярность интернета у подрастающего поколения, мы думаем, что наши онлайн-экскурсии в формате увлекательных викторин помогут детям не только с пользой занять свое свободное время, но и узнать много нового о героической истории своей страны", - рассказал он.

Библиотеки также призывают аудиторию использовать возможности удаленного доступа к фондам. "В Российскую государственную библиотеку (РГБ) ежедневно приходят около 4 тыс. человек. И надо сказать, что большинство из посетителей, как читателей, так и сотрудников, - это люди старшего возраста, которые попадают в группу риска. Есть еще одна важная причина: документы и бумага могут представлять благоприятную среду для вируса. Мы будем обеспечивать как можно более широкое применение электронной доставки документов - и через Национальную электронную библиотеку, и через доступ к полнотекстовым базам данных библиотеки", - подчеркнул гендиректор РГБ Вадим Дуда, уточнив, что список услуг и порядок доступа будет опубликован на сайте библиотеки в ближайшие дни.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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