{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии негосударственным детсадам выделят 9 млн рублей на создание новых мест

В результате для детей от полутора до трех лет появятся 74 дополнительных места

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Негосударственные детсады в Северной Осетии получат в 2020 году 9 млн рублей на создание дополнительных мест. Об этом сообщила министр образования и науки региона Людмила Башарина.

"В 2020 году негосударственным детским садам и индивидуальным предпринимателям выделят 9 млн рублей на создание дополнительных групп для детей в возрасте от полутора до трех лет. Средства будут направлены на оборудование. Обязательством является снижение платы до уровня муниципальных учреждений", - сказала министр.

Всего на базе учреждений, которые получат помощь, создадут 74 дополнительных места для детей от полутора до трех лет. Помощь будет оказана в рамках нацпроекта "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Регистрация на конкурс "Лидеры России. Политика" завершена
Подано около 34 тыс. заявок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС