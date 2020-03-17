В Северной Осетии негосударственным детсадам выделят 9 млн рублей на создание новых мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Негосударственные детсады в Северной Осетии получат в 2020 году 9 млн рублей на создание дополнительных мест. Об этом сообщила министр образования и науки региона Людмила Башарина.

"В 2020 году негосударственным детским садам и индивидуальным предпринимателям выделят 9 млн рублей на создание дополнительных групп для детей в возрасте от полутора до трех лет. Средства будут направлены на оборудование. Обязательством является снижение платы до уровня муниципальных учреждений", - сказала министр.

Всего на базе учреждений, которые получат помощь, создадут 74 дополнительных места для детей от полутора до трех лет. Помощь будет оказана в рамках нацпроекта "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.