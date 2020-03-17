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Распространение коронавируса нового типа

Заболевшие коронавирусом из Тверской области в удовлетворительном состоянии

По предварительным данным, в регионе подтвердили два случая заболевания новой вирусной инфекцией

ТАСС, 17 марта. Состояние двух жителей Тверской области, заразившихся коронавирусом нового типа, удовлетворительное, они проходят лечение, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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"По состоянию на 17 марта в Тверской области предварительно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у жителей региона, вернувшихся из-за рубежа. В настоящее время пациенты проходят лечение, состояние их здоровья удовлетворительное. Круг контактных лиц определен, с ними проводится соответствующая работа", - говорится в сообщении.

Во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ. Как журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки четыре случая заражения зафиксированы в Москве, по два - в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному - в Московской области, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Татарстане и Хакасии.

В Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени действует рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения 2019-nCoV. Введен круглосуточный мониторинг ситуации в дошкольных и школьных учреждениях, объектах культуры, спорта. Учреждениям образования рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
РоссияТверская областьРаспространение коронавируса нового типа
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