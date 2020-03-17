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В Тверской области полицейские нашли живыми двух несовершеннолетних, пропавших 13 марта

Они находились у родственницы одного из них

ТАСС, 17 марта. Сотрудники полиции в Тверской области нашли двух подростков 2003 и 2005 года рождения, которые с 13 марта не выходили на связь. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Было установлено, что несовершеннолетние находятся у родственницы одного из них в поселке Жарковский Тверской области. В настоящий момент сотрудниками органов внутренних дел подростки сопровождены в Тверь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что информация о пропаже детей поступила вечером 13 марта, для выяснения обстоятельств произошедшего следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время следователи проведут опрос подростков, что установить детальную информацию о причинах их отсутствия дома.

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