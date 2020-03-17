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Распространение коронавируса нового типа

Плановая госпитализация больных прекращена в нескольких больницах КБР из-за коронавируса

В настоящее время в регионе не выявлено ни одного случая заражения данным вирусом

НАЛЬЧИК, 17 марта. /ТАСС/. Плановая госпитализация больных прекращена в нескольких больницах Кабардино-Балкарии (КБР) со вторника в связи с профилактикой распространения коронавируса, сообщается на официальной странице в соцсети Instagram Минздрава региона.

"В связи с профилактикой распространения коронавируса по приказу Минздрава КБР с 17 марта 2020 года прекращается плановая госпитализация больных в Республиканской клинической больнице (РКБ), Межрайонной многопрофильной больнице, Доме ребенка специализированном, городской клинической больнице (ГКБ) №1, Медицинском консультативно-диагностическом центре", - говорится в сообщении.

Согласно приказу Минздрава региона, ГКБ №2 перепрофилирована в госпиталь, начиная с 24 марта, все больные с внебольничной пневмонией будут госпитализироваться туда, куда переводятся и пульмонологические отделения РКБ и ГКБ №1. "Экстренная хирургическая помощь будет оказываться в РКБ и ГКБ №1. Просим с пониманием отнестись к мерам профилактики распространения коронавируса на территории КБР", - отмечено в сообщении.

В настоящее время в республике не выявлено ни одного факта заражения этим вирусом. Региональные власти перевели школьников на дистанционное обучение, также поступили и в крупнейшем вузе республики. Местные власти рекомендуют всем воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияРаспространение коронавируса нового типа
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