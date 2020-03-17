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Распространение коронавируса нового типа

В Архангельске подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Инфицированная 10 марта прибыла из Италии

АРХАНГЕЛЬСК, 17 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа подтвердили в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области во вторник.

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"В Архангельске официально подтвержден первый случай коронавирусной инфекции", - привели в пресс-службе данные из выступления губернатора Игоря Орлова на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирус был подтвержден лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. 2019-nCoV был выявлен у женщины, которая 10 марта вернулась в Архангельск из Италии. С момента возвращения она была в самоизоляции дома, 14 марта у нее поднялась температура, она обратилась за медицинской помощью. Сейчас она находится в инфекционном отделении областной больницы, изолирована от других пациентов. "Сейчас очерчивается ближайший круг по контактам", - сказал журналистам заместитель председателя правительства Архангельской области Артем Вахрушев. Состояние пациентки врачи оценивают как удовлетворительное.

Во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ. Как журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки четыре случая заражения зафиксированы в Москве, по два - в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному - в Московской области, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Татарстане и Хакасии.

В Архангельской области школьники с 18 марта будут переведены на дистанционное обучение. Для дошкольных учреждений вводится свободное посещение. С 18 марта в регионе запрещено проведение массовых мероприятий, где присутствуют более 50 человек (для закрытых помещений), более 100 человек - для открытых площадок.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
РоссияАрхангельская областьРаспространение коронавируса нового типа
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