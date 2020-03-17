Регистрация на конкурс "Лидеры России. Политика" завершена

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Около 34 тыс. заявок на участие получили организаторы конкурса "Лидеры России. Политика" к моменту окончания регистрации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"За 20 дней заявочного этапа в качестве участников конкурса "Лидеры России. Политика" зарегистрировались почти 34 тысячи человек со всей страны", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО, руководителя проекта "Лидеры России" Алексея Комиссарова, чтобы принять участие в дистанционном этапе и получить доступ к онлайн-тестам, необходимо не только зарегистрироваться, "но и дать письменные ответы на три вопроса о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности, а также записать видеоинтервью".

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, в нем принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.