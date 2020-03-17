В Калужской области на 102-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны

ТАСС, 17 марта. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Подвязников, которому в декабре 2019 года исполнился 101 год, умер в Калужской области. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК по Калужской области.

"Сегодня в Калуге скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Захарович Подвязников. В конце 2019 года Александру Захаровичу исполнялся 101 год, тогда его пришли поздравить сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области", - говорится в сообщении.

Александр Подвязников родился в 1918 году в Мосальском районе Калужской области. Служил в Вязьме Смоленской области. Когда город окружили, его перевели в Ногинск, где он должен был обучиться на танкиста. "Там его и застал указ о создании зенитной батареи, состоящей из восьми взводов, [в составе одного из них] зенитчик Подвязников оказался в Вологодской области", - говорится в сообщении регионального ведомства.

После Великой Отечественной войны Подвязников служил в военной комендатуре на территории Польши. После возвращения в Калужскую область работал в колхозе кузнецом, жестянщиком, начальником охраны. 15 лет командовал добровольной народной дружиной.