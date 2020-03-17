Кабмин определит требования к доставке безрецептурных лекарств гражданам

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Дистанционную продажу лекарств, отпускаемых без рецепта, смогут вести только аптеки, а требования к этой деятельности будет устанавливать правительство страны. Об этом говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и распространенном пресс-службой Кремля.

Ранее глава государства сообщил, что подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Документ предусматривает, что "розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми без рецепта на лекарственный препарат, дистанционным способом осуществляют аптечные организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения". При этом порядок выдачи разрешения на розничную дистанционную торговлю лекарствами, требования к соответствующим аптекам и порядок ведения такой торговли, а также правила доставки лекарств гражданам будет устанавливать правительство РФ.

Кабмину также поручено усилить контроль за соблюдением требований законодательства об обороте лекарств, в том числе принять меры борьбы с оборотом контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных медикаментов. Отмечается, что при необходимости кабмин должен представить предложения по внесению изменений в законодательство, направленных на повышение ответственности аптек за соблюдение требований к торговле препаратами дистанционным способом.