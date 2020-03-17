Минздрав поручил создать консультативные центры по вопросам диагностики коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минздрав России поручил создать федеральные консультативные центры по вопросам диагностики и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в приказе министерства за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, опубликованном во вторник на сайте Департамента здрава Москвы.

"В целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, приказываю создать Федеральный дистанционный консультативный центр (ФДРКЦ) анестезиологии-реаниматологии для взрослых по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболеваний, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, и пневмонии на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.И. Сеченова (Сеченовской университет) Минздрава РФ", - говорится в документе.

Также создается ФДРКЦ для детей на базе Российской детской клинической больницы Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, центр для беременных на базе Национальной медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ. Кроме того, создается резервный ФДРКЦ на базе Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ.