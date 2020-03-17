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Распространение коронавируса нового типа

"Кинопоиск HD" готов предоставить свою платформу для кинотеатральных показов

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров раскритиковала решение онлайн-сервисов предоставить промокоды или бесплатную подписку на свой контент во время карантина
Описание
© George Rudy/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" готов предоставить свою платформу для кинотеатральных показов на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "Кинопоиск".

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"Сейчас многие оказались дома, и активности всего рынка должны быть направлены на то, чтобы поддержать людей, находящихся в вынужденной изоляции, - сообщили в пресс-службе. - Мы готовы участвовать в поиске решений в поддержку кинотеатров. "Кинопоиск HD" может предоставить платформу для проведения онлайн-сеансов кинотеатральных показов, с продажей на них билетов и структурой распределения выручки, максимально приближенной к кинотеатральному прокату. Мы понимаем, что все решения зависят от прокатчиков и кинотеатров, и открыты для диалога".

В сервисе напомнили, что "Кинопоиск" и "Яндекс.Афиша" через билетных агентов продают билеты в кино в 228 городах России, а также выступают в роли прокатчика. В 2019 году был выпущен в прокат фильм "Сторож" Юрия Быкова, а в апреле планировался показ на киноэкранах нового фильма Анны Меликян "Фея".

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров раскритиковала решение ряда онлайн-сервисов предоставить промокоды или бесплатную подписку на свой контент во время карантина в связи с ситуацией с коронавирусом.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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