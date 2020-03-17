{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у сотрудника одного из отделений ООН в Вене

Заболевшая была изолирована

ВЕНА, 17 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован у сотрудника одного из отделений ООН в Вене. Об этом сообщила во вторник информационная служба венского отделения всемирной организации.

"В Венском международном центре есть первый подтвержденный случай COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Женщина почувствовала себя плохо 2 марта, была изолирована и с тех пор не посещала Венский международный центр. Изначально австрийские медики диагностировали у нее грипп, но 16 марта подтвердили заражение коронавирусом. В отделении ООН утверждают, что риск заражения других сотрудников отсутствует.

Международные организации отделения ООН в Вене - Управление ООН по наркотикам и преступности, МАГАТЭ, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - с 16 марта перевели штат на удаленный режим работы до 3 апреля в связи с мерами властей Австрии по недопущению распространения коронавируса. На рабочих местах в офисе остаются только особенно важные сотрудники каждой организации.

Австрия из-за коронавируса запретила проведение массовых мероприятий и собраний. Музеи, театры, кинотеатры, выставки, концертные залы, горнолыжные комплексы, спортивные арены, ночные клубы и казино закрылись до 3 апреля. Занятия во всех учебных заведениях переведены на удаленный режим до 12 апреля. Закрылись торговые точки, рестораны, бары и кафе, за исключением супермаркетов, аптек, заправок и автомастерских.

Австрийцам предписано находиться в самоизоляции и выходить на улицу только в нескольких случаях: для выполнения неотложной профессиональной деятельности, за продуктами или в аптеку, для помощи людям, которые не могут сами обеспечить себя продуктами или лекарствами, на одиночную прогулку. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 1332. Девять человек выздоровели, трое умерли. Всего на наличие вируса в стране было проверено 10,2 тыс. человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Новгородские волонтеры начнут доставлять продукты пенсионерам, находящимся в самоизоляции
Заявки от пожилых людей, которые обратятся за помощью, станет обрабатывать и распределять региональное отделение ОНФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС