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ДУМ РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в Москве из-за коронавируса

Такая мера вступает в силу с 18 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в приказе первого заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, предоставленном во вторник ТАСС пресс-службой организации.

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"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции... приказываю... Духовному управлению мусульман города Москвы... администрациям Московской соборной мечети, Исторической мечети Москвы и мемориальной мечети "Шухада", Культурного центра "Дар" Москвы, Духовному управлению мусульман Московской области... приостановить проведение коллективных пятикратных и пятничных молитв", - говорится в приказе.

Приказ вступает в силу с 18 марта 2020 года и действует до 10 апреля "включительно с возможностью последующей пролонгации".

Ранее ДУМ РФ издало приказ о том, что воскресные школы при мечетях и образовательные организации ДУМ РФ перейдут на удаленное обучение, а если это невозможно, прекратят работу.

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