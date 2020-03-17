Губернатор Псковской области ушел на карантин с признаками острой респираторной инфекции

ПСКОВ, 17 марта. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об уходе на карантин в связи с наличием у него признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Глава региона сдал тест на коронавирус и ждет результата, сообщил он во вторник на своей странице в "Инстаграме".

"К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока все говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права. В средствах связи не ограничен, график работы не меняется. Все вопросы отрабатываем в обычном ритме и режиме", - написал Ведерников.

Он добавил, что на данный момент в регионе нет ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом. Ранее псковские власти объявили о том, что все школы Псковской области досрочно ушли на каникулы в целях профилактики коронавируса. При этом образовательные учреждения организуют для детей дистанционное обучение.

Кроме того, с 16 марта власти Псковской области запретили проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Разрешено проводить только чрезвычайно важные и неотложные мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.