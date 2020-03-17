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Распространение коронавируса нового типа

Трамп уверен, что США быстро победят коронавирус

В США число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 4661

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты быстро справятся с распространением коронавируса. Уверенность в этом выразил во вторник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Это пройдет. Наступит день, когда мы заявим, что все хорошо, мы победим, - сказал он. - Мы победим, причем быстрее, чем кто-либо думает".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом по состоянию на 17 марта увеличилось до 4661, умерли по меньшей мере 85 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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