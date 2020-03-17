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Россиян могут вывезти из Франции самолетами МЧС при отмене регулярных рейсов

Такая мера будет задействована после введения запрета французскими властями на осуществление регулярных авиарейсов в РФ, уточнили в посольстве

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность эвакуации своих граждан из Франции самолетами МЧС, если власти этой страны запретят регулярные рейсы в РФ. Об этом сообщает во вторник посольство России в Париже.

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"Вопрос об эвакуации в Российскую Федерацию граждан РФ силами МЧС прорабатывается, и эта мера будет задействована после введения запрета властями Франции на осуществление регулярных авиарейсов в Россию", - говорится в распространенном дипмиссией заявлении.

В посольстве подчеркивают, что пока еще есть возможность приобрести билеты на рейсы из Парижа в Москву компании "Аэрофлот", а также белорусской "Белавиа". 

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