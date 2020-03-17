Власти Тульской области одобрили проект пятиэтажного фондохранилища художественного музея

ТУЛА, 17 марта. /ТАСС/. Градостроительно-земельный совет при правительстве Тульской области одобрил проект строительства пятиэтажного фондохранилища для областного музея изобразительных искусств. Общая площадь здания превысит 5,5 тыс. кв. м, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

С инициативой строительства фондохранилища в 2019 году выступил губернатор региона Алексей Дюмин, эту идею поддержал президент РФ. С возведением здания решится проблема нехватки выставочных площадей в Тульском музее изобразительных искусств, которому в 2019 году исполнилось 100 лет, поскольку сейчас часть помещений используется для хранения экспонатов. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделено 450 млн рублей.

"Председатель правительства области Валерий Шерин провел заседание градостроительно-земельного совета региона. На заседании был одобрен проект строительства фондохранилища Тульского музея изобразительных искусств. Предполагается построить пятиэтажное здание площадью более 5,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Более 600 кв. м в новом здании будет использоваться для организации временных выставок, также выделят помещения для реставрационных мастерских. Начать строительство планируется в 2020 году.

Тульский музей изобразительных искусств - один из крупнейших художественных музеев в России, открыт в 1919 году. В его коллекции - произведения искусства русского, западноевропейского и современного искусства, в том числе иконы XVI-XIX веков, портретная живопись А. Антропова, В. Тропинина, К. Брюллова, А. Иванова, Г. Мясоедова, пейзажи С. Щедрина, И. Айвазовского, В. Поленова, И. Левитана. В общей сложности в музее хранится около 25 тыс. экспонатов, которые входят в состав Государственного фонда России при Министерстве культуры РФ.