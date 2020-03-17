ДВФУ поделится опытом работы в условиях ситуации с коронавирусом с другими вузами

ТАСС, 17 марта. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), которому уже с января пришлось корректировать работу из-за угрозы распространения коронавируса, готов делиться наработками с другими российскими вузами. Об этом сообщил во вторник ректор ДВФУ Никита Анисимов в ходе рабочего совещания Российского союза ректоров.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Также во вторник министерство создало ситуационный центр и открыло горячую линию.

"Мы действительно в ситуации с коронавирусом оказались еще в середине января, когда в Китае [она] начала развиваться. На Дальнем Востоке сразу предприняли меры. Мы в университете создали штаб, у нас есть медицинский центр большой, хороший. Все иностранные студенты уже проходили карантин. У нас спокойно, надежно, и мы готовы делиться всеми наработками", - сказал Анисимов.

Он добавил, что в ДВФУ в начале марта связались с ректорами университетов в Гонконге и воспользовались, в том числе, их методикой перехода на дистанционное обучение. При этом Анисимов отметил, что у Гонконга на подготовку были недели, тогда как у российских вузов - гораздо меньше времени.

"Мы сегодня провели ученый совет, приняли все необходимые решения. Студенты получат пару дней каникул, затем преподаватели начнут работу по расписанию, но в электронных образовательных средах. Мне звонят ректоры наших дальневосточных университетов, советуются, как лучше поступить, - мы помогаем максимально", - сказал он.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков также отметил, что у ДВФУ уже есть хороший опыт работы в условиях распространения коронавируса. "Делитесь, пожалуйста, своими практиками, это весьма актуально здесь, в европейской части", - сказал он.

О вирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.