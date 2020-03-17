Число умерших в Великобритании после заражения коронавирусом достигло 71

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Число людей, умерших в Великобритании после заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло на 18, достигнув 71. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Национальной системой здравоохранения Англии.

"Еще 14 человек, чьи анализы на заражение коронавирусом COVID-19 дали положительный результат, скончались", - говорится в сообщении. Вечером в понедельник число летальных исходов в королевстве достигло 53, после чего до обновления общенациональной статистики британские региональные власти сообщили еще о четырех смертях.