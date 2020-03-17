{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число умерших в Великобритании после заражения коронавирусом достигло 71

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Число людей, умерших в Великобритании после заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло на 18, достигнув 71. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Национальной системой здравоохранения Англии.

"Еще 14 человек, чьи анализы на заражение коронавирусом COVID-19 дали положительный результат, скончались", - говорится в сообщении. Вечером в понедельник число летальных исходов в королевстве достигло 53, после чего до обновления общенациональной статистики британские региональные власти сообщили еще о четырех смертях.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Умер Эдуард Лимонов
Жириновский назвал смерть Лимонова большой утратой для русской культуры
По словам лидера ЛДПР, писатель "был на слуху" на протяжении полувека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС