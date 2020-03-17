{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Италии начинаются первые в Европе испытания вакцины от 2019-nCoV на животных

Вакцина разработана компанией Takis, сообщает агентство ANSA
Описание
© Claudio Furlan/Lapresse via AP

РИМ, 17 марта. /ТАСС/. Испытания на животных прививки от коронавируса нового типа начнутся в Италии в течение недели. Как сообщает во вторник агентство ANSA, вакцина разработана компанией Takis, и ее тестирование получило разрешение министерства здравоохранения республики.

Как отмечает агентство, это первые испытания в Европе. После них вакцину могут начать уже тестировать на людях.

Как поясняется, вакцина получена на основании фрагмента генетического материала вируса и предусматривает применение технологии электропорации. Она предполагает небольшой электроразряд после внутримускульного введения для облегчения попадания препарата в молекулы и активизации иммунной системы. Первые лабораторные испытания указывают на "сильную реакцию иммунной системы", сообщает агентство со ссылкой на разработчиков.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Умер Эдуард Лимонов
Жириновский назвал смерть Лимонова большой утратой для русской культуры
По словам лидера ЛДПР, писатель "был на слуху" на протяжении полувека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС