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Распространение коронавируса нового типа

Кировская область выделила из резервного фонда 2,6 млн рублей на борьбу с коронавирусом

В регионе 16 марта выявили первый случай заражения новой инфекцией

КИРОВ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области выделили из резервного фонда правительства региональному Минздраву 2,6 млн рублей для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда правительства региона более 2 млн 685 тыс. рублей областному Министерству здравоохранения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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В понедельник, 16 марта, Министерство здравоохранения Кировской области сообщило о первом лабораторно подтвержденном случае заражения коронавирусом в Кировской области.

17 марта в области введен режим повышенной готовности, запрещено проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Всем вернувшимся в область из-за границы в течение последних 14 дней, предписано сообщить о себе и обратиться на горячую линию. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил также приостановить занятия в спортивных секциях и отправить школьников на каникулы до 26 марта. Вузы, колледжи и техникумы города перешли на дистанционное обучение, детские сады на данный момент продолжают принимать детей.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияКировская областьРаспространение коронавируса нового типа
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