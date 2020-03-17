Жириновский назвал смерть Лимонова большой утратой для русской культуры

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает смерть писателя Эдуарда Лимонова, который умер во вторник на 78-м году жизни, большой утратой для русской культуры.

"Мы были знакомы много лет, я вызволял его из тюрьмы. Но вот, Эдуард ушел... Никто этого не ожидал. И это большая утрата для русской культуры, для всех нас", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его словам, писатель "был на слуху" на протяжении полувека. "Он шокировал и Советский Союз, и Европу, и новую Россию и был в восторге от такого эффекта", - отметил парламентарий.

Лимонов, продолжил политик, успел побывать и "диссидентом-эмигрантом, и возвращенцем, и писателем-провокатором, профессиональным революционером, честным, неподдельным оппозиционером".

"Он говорил, что думал - делал, что говорил", - резюмировал Жириновский.

"Фантастическая биография"

Лимонов останется в памяти потомков как талантливый писатель и человек с уникальной биографией. Такое мнение во вторник ТАСС выразил ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов.

"Помимо того, что Лимонов был прекрасным писателем, у него была фантастическая биография. Не об очень многих современных русских писателях было бы интересно написать их биографию из серии "Жизнь замечательных людей". Он может быть прекрасным писателем, но прожить внешне незаурядную жизнь. А вот Лимонов прожил совершенно потрясающую жизнь с точки зрения ее внутреннего наполнения и с точки зрения ее увлекательности", - сказал он.

По его словам, жизнь писателя можно сравнить с авантюрным романом. "Его непредсказуемость, его парадоксальность, его непринадлежность ни к какому политическому лагерю, все это было, но для него это была в значительной степени какая-то игра. Он сумел построить свою жизнь, выдохнуть, выкрикнуть, выплакать как никто другой", - поделился ректор Литинститута.

Варламов также добавил, что к судьбе, поступкам, мыслям, словам и деяниям Лимонова еще будут обращаться. "Мы можем гордиться тем, что он русский человек", - отметил он.