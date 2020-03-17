Шестой за день "заминированный" в РФ самолет штатно сел в Шереметьево

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет Иркутск - Москва, об угрозе взрыва на борту которого сообщали неизвестные, штатно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

"Рейс Иркутск - Москва благополучно приземлился в Шереметьево. Он не стал менять маршрут из-за угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов на рейсах Москва - Челябинск, Москва - Иркутск, Москва - Уфа, Владивосток - Иркутск и Москва - Новосибирск. Все они не стали менять маршруты полета и совершили штатные посадки в аэропортах назначения.

Всего во вторник поступили сообщения о "минировании" шести российских рейсов, это наибольшее за день количество угроз взрыва в самолетах за последнее время (в понедельник "минировали" пять рейсов). Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать 3 марта, за это время были "заминированы" больше 20 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.