{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЭР, Минпромторг, Минкомсвязи переводят ряд сотрудников на удаленную работу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи, которые располагаются в правительственном комплексе "IQ-квартал" в "Москва-Сити", усиливают меры профилактики коронавирусной инфекции и переводят сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве министром экономического развития РФ М.Г. Решетниковым, министром промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым, министром цифрового развития и массовых коммуникаций РФ М.И. Шадаевым подписан приказ, направленный на усиление мер профилактики коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в правительственном комплексе, расположенном в башне "IQ-квартала" в "Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителям структурных подразделений поручено максимально обеспечить возможность удаленной работы сотрудников.

Также эти ведомства минимизируют количество совещаний, требующих очного присутствия сотрудников, в пользу видео- и конференцсвязи. "Приказано минимизировать количество проводимых совещаний, требующих очного присутствия сотрудников ведомств, в пользу видео- и конференцсвязи", - говорится в сообщении.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 7734
Гендиректор управления здравоохранения страны Жером Саломон уточнил, что умерли 175 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС