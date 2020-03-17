МЭР, Минпромторг, Минкомсвязи переводят ряд сотрудников на удаленную работу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи, которые располагаются в правительственном комплексе "IQ-квартал" в "Москва-Сити", усиливают меры профилактики коронавирусной инфекции и переводят сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве министром экономического развития РФ М.Г. Решетниковым, министром промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым, министром цифрового развития и массовых коммуникаций РФ М.И. Шадаевым подписан приказ, направленный на усиление мер профилактики коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в правительственном комплексе, расположенном в башне "IQ-квартала" в "Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителям структурных подразделений поручено максимально обеспечить возможность удаленной работы сотрудников.

Также эти ведомства минимизируют количество совещаний, требующих очного присутствия сотрудников, в пользу видео- и конференцсвязи. "Приказано минимизировать количество проводимых совещаний, требующих очного присутствия сотрудников ведомств, в пользу видео- и конференцсвязи", - говорится в сообщении.