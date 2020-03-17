В ВОЗ заявили, что тела умерших от COVID-19 людей не несут угрозы заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 17 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разъяснила, что тела умерших от коронавиурса людей не несут угрозы заражения COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у ВОЗ рекомендации относительно охраны здоровья работников похоронных служб, которым приходится заниматься в том числе похоронами, умерших от COVID-19, Линдмайер напомнил, что патоген, вызывающий эту болезнь, "распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, Эбола". "Тело само по себе не вызывает заражения [в случае с COVID-19]", - пояснил он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.