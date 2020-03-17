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Распространение коронавируса нового типа

Закрытые музеи Петербурга наладят онлайн-экскурсии и трансляции с показом коллекций

В числе музеев, которые перейдут на работу онлайн - Эрмитаж, Русский музей , музей-заповедник "Петергоф" и другие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Федеральные музеи в Санкт-Петербурге, которые по приказу Минкультуры РФ временно прекратили прием посетителей для предотвращения распространения коронавируса, представят программу онлайн-экскурсий и трансляции фильмов, которые познакомят пользователей с коллекциями произведений искусства.

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"Государственный Эрмитаж до особого распоряжения приостанавливает прием посетителей - как в Главном музейном комплексе, так и в обособленных объектах. Эрмитаж не закрыт, музей продолжает выполнение своих основных функций по сохранению и изучению мирового культурного наследия, что в настоящий момент становится приоритетом в нашей работе. Доступность музейных коллекций будет обеспечиваться широкой программой онлайн-трансляций по залам и выставкам, в том числе и уже подготовленным к открытию, показов фильмов, программ и лекций об Эрмитаже", - говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Музей провел первую экскурсию, посвященную реставрационно-хранительскому центру "Старая Деревня" еще до закрытия. В ближайшее время он представит подробное расписание онлайн-трансляций, показов фильмов и программ об Эрмитаже.

Русский музей закрыл для посещения с 18 марта до 10 апреля Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок и Домик Петра I, но Летний сад открыт. "Русский музей остается на связи онлайн. Актуальная информация будет публиковаться на сайте, а также в социальных сетях Русского музея. Предлагаем ознакомиться с собранием произведений музея на портале "Виртуальный Русский музей", совершить виртуальную прогулку по всем филиалам музея, включая Летний сад, прогуляться по экспозиции и временным выставкам, посмотреть записи онлайн-лекций, которые транслировались из Центра мультимедиа Русского музея", - сообщила пресс-служба.

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Петергоф", временно закрывший для посетителей с 18 марта дворцы и парки, сообщил на сайте, что "продолжает разрабатывать мультимедийные и онлайн-проекты, посвященные коллекции музея и истории императорской резиденции". ГМЗ "Царское Село" закрыл экспозиции, но сохранил работу парков в обычном режиме. Российский этнографический музей сообщил на сайте о закрытии с 18 марта до улучшения эпидемиологической ситуации и предложил погулять по залам с помощью виртуального тура.

Театры Санкт-Петербурга, которых также коснулось распоряжение о временном закрытии, отменяют спектакли или переносят их на более поздние даты. Большой драматический театр им. Товстоногова (БДТ) обещает за время вынужденного перерыва приготовить сюрприз для зрителей. "Дорогие зрители, берегите себя и бережно относитесь к собственному здоровью и здоровью окружающих, соблюдайте рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Мы будем скучать без вас, но для БДТ очень важно, чтобы ваше здоровье было в безопасности. В это время театр будет активно заниматься подготовкой премьер спектакля Яна Фабра "Ночной писатель", "Джульетта" Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер, а также спектакля, название которого мы объявим позднее", - говорится в сообщении театра.

О вирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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