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Распространение коронавируса нового типа
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Сербия ввела комендантский час из-за коронавируса

Начиная с 20 часов вечера и до 5 часов утра запрещается передвижение по улицам

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Кабмин Сербии принял решение о введении комендантского часа в стране в связи с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник президент страны Александар Вучич.

"Начиная с 20 часов вечера и до 5 часов утра запрещается передвижение по улицам для всех граждан, - заявил президент. - Армия Сербии берет под контроль границы, больницы, миграционные центры. Армия будет вооружена". Пенсионеров всем необходимым будут снабжать волонтеры из молодежи.

Кроме того, по словам президента, в стране полностью приостановлена работа общественного транспорта: "Наша цель заключается в том, чтобы полностью остановить городской и междугородний транспорт. Эта мера будет применена через 2-3 дня. Для работников предприятий, которые продолжают работать во время пандемии, будет организован специальный транспорт".

Кабмин Сербии принял решение о запрете появления на улицах людей старше 65 лет в городах и старше 70 лет в сельской местности. "С 10 часов утра завтрашнего дня, 18 марта, абсолютно запрещен выход на улицу людям старше 65 лет, в селах - людям старше 70 лет", - заявил президент.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 72, два человека находятся в тяжелом состоянии. Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у России и Китая.

Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение, школы и учебные учреждения закрыты до конца учебного года. Парламентские и местные выборы, назначенные на 26 апреля, отложены. Случаи заболевания выявлены и во всех соседних с Сербией государствах, кроме Черногории, которая остается единственной в Европе страной, где до сих пор официально не выявлено ни одного случая заражения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
СербияВучич, АлександарРаспространение коронавируса нового типа
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