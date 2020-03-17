БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Два первых случая коронавируса зафиксированы в Черногории, это женщины, которые вернулись в страну из-за границы. Об этом сообщил во вторник премьер Черногории Душко Маркович журналистам.

"Зарегистрированы два первых случая коронавируса в Черногории. Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране. Состояние заболевших нормальное", - заявил он.

Таким образом, коронавирус выявлен во всех странах Европы.

Вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Также кабмин страны приостановил авиасообщение с другими странами. Ранее власти Черногории ввели ряд запретов в связи с пандемией, в том числе запретили проведение массовых акций на две недели.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.