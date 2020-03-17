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Распространение коронавируса нового типа

ЕС рассчитывает, что вакцина от коронавируса будет готова к осени

ЕС рассчитывает, что вакцина от коронавируса будет готова к осени - фон дер Ляйен.

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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
Сербия ввела комендантский час из-за коронавируса
Начиная с 20 часов вечера и до 5 часов утра запрещается передвижение по улицам
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