ВОЗ не высказывалась на тему о передаче коронавируса через банкноты

ЖЕНЕВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) никогда не заявляла о том, что коронавирус может распространяться через наличные деньги. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"ВОЗ не говорила о том, что банкноты могут передавать заболевание COVID-19. Мы не выступали с какими-либо предупреждениями или заявлениями на этот счет", - сказал он. "Мы настоятельно рекомендуем регулярно мыть руки", - пояснил Язаревич.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что бесконтактные платежи являются наиболее безопасным методом оплаты в условиях распространения коронавируса, поскольку вирус может оставаться некоторое время на банкнотах и картах. В ведомстве отмечали, что ВОЗ не дает жестких рекомендаций о запрете использования наличных, однако банкноты могут быть каналом передачи вирусов.

В свою очередь в ЦБ РФ сообщили, что Банк России выдает кредитным организациям "чистые" банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления, напомнив, что продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации ВОЗ, составляет 3-4 дня.