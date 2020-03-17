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Распространение коронавируса нового типа

Каир лишил аккредитации журналиста Guardian за недостоверную публикацию о коронавирусе

Также предупреждение вынесено главе каирского бюро The New York Times Деклану Уолшу

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Египетские власти лишили аккредитации на работу в стране журналистку британской газеты The Guardian Рут Майклсон за публикацию недостоверной информации о ситуации в стране с новым коронавирусом. Об этом сообщило во вторник Государственная служба информации (SIS). Кроме того, предупреждение вынесено главе каирского бюро The New York Times Деклану Уолшу, который разместил в Twitter аналогичные данные.

В Каире обратили внимание на статью в The Guardian от 15 марта, в которой шла речь о том, что случаев заражения в Египте может быть значительно больше, чем это официально заявлено. Репортер опирается в статье на данные канадских специалистов. "В статье содержатся неверные цифры и данные о количестве зараженных, - заявили в SIS. - В твитах корреспондента The New York Times указаны те же неверные и преувеличенные цифры, что привело к путанице и дезориентации в Египте и во всем мире". Как указали в госслужбе информации, журналисты при публикации материалов "полагались на один источник информации в лице анонимного канадского врача, хотя правила работы СМИ требуют подтверждения информации через несколько источников".

"В связи с профессиональными злоупотреблениями, которые происходят уже не в первый раз, Государственная информационная служба в соответствии с египетским законодательством и правилами работы аккредитованных иностранных журналистов приняла решение об отзыве аккредитации у корреспондента газеты The Guardian в Египте, - говорится в сообщении службы. - Корреспонденту американской газеты The New York Times в Египте вынесено предупреждение о необходимости соблюдения правил журналистской этики при исполнении ими своих профессиональных обязанностей". Власти страны призвали The Guardian опубликовать извинение и опровержение опубликованной информации.

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ЕгипетРаспространение коронавируса нового типа
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