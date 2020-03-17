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Распространение коронавируса нового типа

В Черногории приостановили работу общественного транспорта из-за эпидемии

Также запрещена работа спортивных и развлекательных объектов, парикмахерских и салонов красоты

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Кабмин Черногории, где во вторник зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом, запретил передвижение людей в общественном транспорте, а также ввел ряд новых ограничений. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина страны.

"Прекращается перевозка людей общественным транспортом по междугородним и городским маршрутам в автобусах и микроавтобусах. Прекращается перевозка людей общественным транспортом на внутренних железнодорожных маршрутах", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещена работа спортивных и развлекательных объектов, парикмахерских и салонов красоты. Закрыты новые пограничные пункты. Гражданам предписано отложить свадьбы, а похороны проводить в узком семейном кругу.

Два первых случая коронавируса зафиксированы во вторник в Черногории, это женщины, которые вернулись в страну из-за границы. Состояние заболевших нормальное. До этого момент Черногория оставалась единственной страной в Европе, где не было коронавируса.

Вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Также кабмин страны приостановил авиасообщение с другими странами. Ранее власти Черногории ввели ряд запретов в связи с пандемией, в том числе запретили проведение массовых акций на две недели.

Теги
ЧерногорияРаспространение коронавируса нового типа
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