Руководители аэропортов США попросили у Вашингтона около $10 млрд из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Руководители аэропортов США просят у администрации и Конгресса страны около $10 млрд в качестве экстренной помощи, необходимой для покрытия убытков отрасли от последствий вспышки коронавируса. Об этом сообщил во вторник исполнительный вице-президент Американской ассоциации руководителей аэропортов Джоэль Бэкон.

"Я хотел ясно сказать, что аэропорты не будут закрыты", - приводит телекомпания CNN слова вице-президента ассоциации, объединяющей представителей администрации более 870 воздушных гаваней США. "Нас тревожит способность отрасли поддерживать текущие операции, оплачивать реализацию проектов и обслуживать свою задолженность", - пояснил Бэкон.

Он провел во вторник совещание с представителями ассоциации и пришел к заключению, что последствия вспышки коронавируса чреваты спадом выручки американских аэропортов на 40%. В стоимостном выражении речь идет о потерях в размере около $10 млрд. Бэкон информировал, что озвученный им запрос благожелательно воспринят в Конгрессе.

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник выразил мнение, что последствия вспышки коронавируса оказались для гражданской авиации более серьезными, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года. Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что правительство окажет финансовую помощь американской авиакомпании Boeing, весь авиационный сектор сталкивается с экономическими потрясениями из-за пандемии коронавируса.

В понедельник авиакомпании США попросили правительство предоставить почти 60 млрд долларов в виде грантов и займов. Помощь может быть включена в комплексный пакет мер по смягчению последствий от вспышки коронавируса, который Белый дом предложит законодателям.