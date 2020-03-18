Госдума рассмотрит введение уголовной ответственности за уничтожение воинских мемориалов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду обсудит в первом чтении президентский законопроект о введении уголовного наказания до пяти лет лишения свободы за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества или воинской доблести.

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей, согласно которой уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, влечет за собой лишение свободы до трех лет, принудительные работы на тот же срок или штраф в размере до 3 млн рублей.

Такое же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или угрозой его применения, предусматривает наказание в виде пяти лет заключения либо принудительных работ или штрафа от 2 до 5 млн рублей.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя инициативу, называл повреждение или разрушение воиских захоронений и памятников "вандализмом, которому нет оправдания". В связи с этим политик напоминал, что закон о поправке к Конституции содержит положения о защите исторической правды и сохранении исторической памяти.

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ регламентирует два инвестиционных режима: общий и проектный. Первый предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Второй ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.