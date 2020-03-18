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По материалам Счетной палаты за прошлый год возбуждены 25 уголовных дел

Еще по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-разыскные мероприятия

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следствие возбудило в 2019 году 25 уголовных дел по материалам Счетной палаты, еще по 20 материалам проводятся проверки. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты за 2019 год, который имеется в распоряжении ТАСС.

"73 материала направила Счетная палата в 2019 году в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру по итогам своих проверок. По рассмотренным материалам были возбуждены 25 уголовных дел, по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-разыскные мероприятия, два приобщены к материалам предварительного следствия", - говорится в документе.

В частности, ряд уголовных дел в прошлом году был возбужден по материалам проверок расходования бюджетных ассигнований и трансфертов на строительство и развитие автодорог. Например, СК завел дело в отношении экс-председателя правления "Автодора" по фактам необоснованного расходования бюджетных средств. Еще одно дело возбуждено по материалам проверки расходования средств на развитие автодорог, в том числе для подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, в Мордовии.

Кроме того, по материалам Счетной палаты прокуроры привлекли к дисциплинарной ответственности 231 человека и добились возмещения ущерба на 12,5 млн рублей.

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