Счетная палата нашла нарушения авиационного обеспечения деятельности МЧС на 284 млн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Счетная палата в ходе проверки эффективности авиационного обеспечения деятельности МЧС России в прошлом году нашла около 380 нарушений и недостатков, из них финансовых - более чем на 284 млн рублей. Как говорится в отчете ведомства за прошлый год, который имеется в распоряжении ТАСС, министерство уже приступило к их устранению.

"В 2019 году Счетная палата проверила авиационное обеспечение деятельности МЧС России. Было выявлено порядка 380 нарушений и недостатков, в том числе финансовых на общую сумму более 284 млн рублей, из них более 168 млн рублей - с признаками нецелевого использования, - говорится в документе.

В Счетной палате отметили, что "МЧС России уже приступило к устранению выявленных нарушений и недостатков". "В частности, министерством начата работа по внесению изменений в законодательство", - отметили в ведомстве.

Проверкой установлено, что вопросы применения авиации МЧС России, в том числе беспилотных летательных аппаратов, а также авиационно-спасательных технологий для решения задач в сфере гражданской обороны, защиты от ЧС законодательством в полной мере не урегулированы. Также нормативно не определены термины "авиационное обеспечение" и "авиационно-спасательные технологии".

В документе счетной палаты указано, что при общей укомплектованности воздушными судами более чем на 95% каждое десятое воздушное судно не использовалось для полетов по тем или иным причинам, что связано с отсутствием разрешительных документов, проведением затяжного ремонта. Кроме того, более 40% налета часов авиации МЧС России приходилось на коммерческие вылеты, из которых более 20% выполнено в интересах субъектов РФ.

Всего за период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года доходы от платных перевозок превысили 2 млрд рублей. "При этом авиация осуществляла платные вылеты даже в периоды так называемого "усиления авиационной группировки МЧС России", т. е. когда требовалось оперативное реагирование на возможные очаги природных пожаров" ,- подчеркивается в отчете Счетной палаты. Также в рамках госзадания авиация МЧС России используется для нужд других федеральных органов, однако нормативно это никак не урегулировано.