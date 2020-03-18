{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Пентагон выделит до 5 млн респираторов из своего стратегического резерва

Кроме того, будет выделено выделит до 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США выделит до 5 млн респираторов из своего стратегического резерва в рамках мер борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник на брифинге шеф Пентагона Маркс Эспер.

"Министерство обороны предоставит Министерству здравоохранения и социальных служб до 5 млн... респираторов и других средств индивидуальной защиты из наших собственных стратегических резервов", - сказал он. "Первый миллион респираторов станет доступен сразу же", - отметил министр.

В дополнение к этому Пентагон выделит до 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, а также предоставит доступ к своим лабораториям, чтобы в них смогли проводить тесты на коронавирус для гражданских лиц. Шеф Пентагона подчеркнул, что 14 таких лабораторий уже задействованы, и в скором времени к ним добавятся еще две.

По словам Эспера, министерство также рассматривает возможность того, чтобы привлечь военнослужащих Национальной гвардии и резервистов к помощи властям штатов в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Пентагон также готов в случае необходимости задействовать имеющиеся в его распоряжении плавучие госпитали, чтобы оказать содействие гражданским медицинским учреждениям. "Что касается плавучих госпиталей, то их два", - рассказал Эспер. "Несколько дней назад мы уже дали приказ ВМС подготовить их к развертыванию", - добавил он. Министр при этом отметил, что сами плавучие госпитали не рассчитаны на прием инфекционных больных, а их основной профиль - лечение различных травм. Однако гражданские медицинские заведения могут перевести на них своих пациентов с такими травмами, чтобы увеличить у себя место для приема больным с коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 5 613, умерли по меньшей мере 94 человека. 

Теги
СШАЭспер, МаркРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
"Известия": ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от COVID-19 за три месяца
По словам декана биологического факультета МГУ, академика РАН Михаила Кирпичникова, для быстрой разработки такой вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС