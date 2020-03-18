Пентагон выделит до 5 млн респираторов из своего стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США выделит до 5 млн респираторов из своего стратегического резерва в рамках мер борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник на брифинге шеф Пентагона Маркс Эспер.

"Министерство обороны предоставит Министерству здравоохранения и социальных служб до 5 млн... респираторов и других средств индивидуальной защиты из наших собственных стратегических резервов", - сказал он. "Первый миллион респираторов станет доступен сразу же", - отметил министр.

В дополнение к этому Пентагон выделит до 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, а также предоставит доступ к своим лабораториям, чтобы в них смогли проводить тесты на коронавирус для гражданских лиц. Шеф Пентагона подчеркнул, что 14 таких лабораторий уже задействованы, и в скором времени к ним добавятся еще две.

По словам Эспера, министерство также рассматривает возможность того, чтобы привлечь военнослужащих Национальной гвардии и резервистов к помощи властям штатов в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Пентагон также готов в случае необходимости задействовать имеющиеся в его распоряжении плавучие госпитали, чтобы оказать содействие гражданским медицинским учреждениям. "Что касается плавучих госпиталей, то их два", - рассказал Эспер. "Несколько дней назад мы уже дали приказ ВМС подготовить их к развертыванию", - добавил он. Министр при этом отметил, что сами плавучие госпитали не рассчитаны на прием инфекционных больных, а их основной профиль - лечение различных травм. Однако гражданские медицинские заведения могут перевести на них своих пациентов с такими травмами, чтобы увеличить у себя место для приема больным с коронавирусом.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 5 613, умерли по меньшей мере 94 человека.