В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, был зафиксирован в Турции. Об этом заявил в среду министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре.

"Семь дней назад я объявил о первом случае заражения коронавирусом. Сегодня у меня есть печальная новость, сегодня умер один из заболевших. Ему было 89 лет, - подчеркнул министр. - Число зарегистрированных случаев заражения увеличилось на 51, общее число заболевших составляет 98 человек".

По словам Коджи, умерший заразился коронавирусом от "китайского коллеги".

Между тем, глава Минздрава также утверждает, что "состояние большинства больных улучшается".