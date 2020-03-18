Немецкие СМИ утверждают, что австрийский курорт Ишгль - рассадник коронавируса в Европе

ВЕНА, 18 марта. /ТАСС/. Сотни туристов в Европе заразились новым коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в австрийской федеральной земле Тироль. С таким утверждением выступил во вторник немецкий телеканал N-tv. А по мнению издания Der Spiegel, туристы заражались от бармена на вечеринках в баре "Китцлох", при этом власти региона не предпринимали мер.

Как говорится в материале обозревателя телеканала N-tv, десятки туристов из Дании, Германии, Исландии побывали на этом курорте, а после их возвращения на родину у них был диагностирован коронавирус. По мнению телеканала, власти Тироля заблаговременно не предупредили путешественников о вспышке вируса.

В свою очередь, газета Die Welt отметила, что по всей территории Германии регистрируются случаи заражения коронавирусом, связанные с посещением Ишгля. "29 февраля власти Исландии впервые столкнулись с опасностью из Ишгля, когда значительное количество случаев заражения произошло в группе путешественников из Ишгля на рейсе авиакомпании Icelandair из Мюнхена. Исландия 5 марта поместила Ишгль в разряд Ирана и китайского Уханя в качестве зоны риска", - пишет электронная версия этой газеты. Однако, первый случай заражения коронавирусом в Тироле был официально зарегистрирован только 7 марта, указывает издание.

Онлайн-издание Spiegel также назвало Ишгль "рассадником" инфицирования. "Туристы со всего мира заразились в долине Пацнаунталь. Несмотря на наличие свидетельств, подъемники и бары работали в Тироле до выходных", - пишет журнал. При этом туристы изначально могли заразиться в местном баре "Китцлох" от бармена, а затем разнести вирус по округе.

Губернатор Тироля Гюнтер Платтер отверг критику в адрес его региона. Он указал, что вирус появился не в Ишгле, и ситуация в мире является этому свидетельством. "Хочу сказать несколько слов об Ишгле в связи с критикой, которая раздается преимущественно из-за границы, якобы власти действовали недостаточно быстро. Я могу сказать следующее: сегодня 22 день, 22 дня мы активно работали совместно с органами здравоохранения, полицией, армией. Мы сделали все, что было в человеческих силах в данной ситуации, чтобы овладеть ситуацией. Тысячи гостей были тогда в долине Пацнаунталь. Мы сделали все возможное, чтобы не было хаоса. Я считаю, что вирус родился не в Ишгле", - заявил Платтер.

Ситуация в Тироле и Австрии

Ишгль стал первым австрийский горнолыжным курортом, который объявил о досрочном закрытии с 14 марта. Вслед за ним власти Тироля закрыли все зимние комплексы и отели для туристов из-за распространения коронавируса. Затем Минздрав Австрии призвал всех людей, которые с 28 февраля посещали отдельные области этого региона, изолировать себя на карантин из-за угрозы инфицирования.

Коммуна Ишгль, Каппль, Зе, Гальтюр в долине Пацнаунталь и Санкт-Антон-ам-Арльберг были закрыты на карантин. Такую же меру применили к коммуне Зёльден и местечку Санкт-Кристоф. Кроме того, Австрия закрыла границу на западе с Италией и Швейцарией.

Австрия из-за коронавируса запретила проведение массовых мероприятий и собраний. Музеи, театры, кинотеатры, выставки, концертные залы, горнолыжные комплексы, спортивные арены, ночные клубы и казино закрылись до 3 апреля. Занятия во всех учебных заведениях переведены на удаленный режим до 12 апреля. Закрылись торговые точки, рестораны, бары и кафе, за исключением супермаркетов, аптек, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции и выходить на улицу только в нескольких случаях: для выполнения неотложной профессиональной деятельности, за продуктами или в аптеку, для помощи людям, которые не могут сами обеспечить себя продуктами или лекарствами, на одиночную прогулку.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 1332. Девять человек выздоровели, трое умерли. Всего на наличие вируса в стране было проверено 10,2 тыс. человек.