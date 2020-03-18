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Распространение коронавируса нового типа

Оттава может выделить $17,6 млрд на поддержку экономики Канады и канадцев

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что до конца недели правительство намерено объявить о мерах финансовой помощи бизнесу и населению

ОТТАВА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Канады могут выделить 25 млрд канадских долларов ($17,6 млрд) на поддержку национальной экономики и жителей страны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

Ранее во вторник премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что до конца недели правительство намерено объявить о мерах финансовой помощи бизнесу и населению, которые, в частности, затронут вопросы уплаты налогов и оплаты коммунальных платежей. Он добавил, что для принятия соответствующих законодательных актов парламент страны, который ранее из-за ситуации с распространением пневмонии нового типа приостановил работу до 20 апреля, может собраться на экстренное заседание. Трюдо также заявил, что власти не могут предсказать, когда в стране закончится кризис, вызванный коронавирусом, но эта ситуация может продолжаться еще от нескольких недель до нескольких месяцев.

В понедельник власти Канады распорядились о запрете на въезд в страну всех иностранцев, кроме американцев. Во вторник в самом густонаселенном регионе страны - провинции Онтарио - был введен режим ЧС.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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