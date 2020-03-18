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Распространение коронавируса нового типа

В США число умерших из-за коронавируса превысило 100 человек

Случаи заражения выявлены уже во всех 50 штатах

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Число людей, которые умерли в США из-за заражения коронавирусом, достигло 105. Такие оценки привел во вторник университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным, полученным им от федеральных властей и официальных представителей штатов, в стране были зарегистрированы 6233 случая заражения. Выздоровели в США 17 человек.

Телеканал CNN сообщил также, что случаи заражения выявлены уже во всех 50 штатах и федеральном округе Колумбия. Ранее штат Западная Вирджиния оставался единственным, где не обнаружили ни одного инфицированного. Как отмечает телеканал, теперь случаи заражения зарегистрированы и в нем.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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