В США число умерших из-за коронавируса превысило 100 человек

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Число людей, которые умерли в США из-за заражения коронавирусом, достигло 105. Такие оценки привел во вторник университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным, полученным им от федеральных властей и официальных представителей штатов, в стране были зарегистрированы 6233 случая заражения. Выздоровели в США 17 человек.

Телеканал CNN сообщил также, что случаи заражения выявлены уже во всех 50 штатах и федеральном округе Колумбия. Ранее штат Западная Вирджиния оставался единственным, где не обнаружили ни одного инфицированного. Как отмечает телеканал, теперь случаи заражения зарегистрированы и в нем.