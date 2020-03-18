"Известия": ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от COVID-19 за три месяца

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Прототип вакцины от вируса COVID-19 может быть создан за три месяца. Об этом "Известиям" сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников.

По словам ученого, для быстрой разработки такой вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования.