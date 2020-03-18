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Распространение коронавируса нового типа

"Известия": ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от COVID-19 за три месяца

По словам декана биологического факультета МГУ, академика РАН Михаила Кирпичникова, для быстрой разработки такой вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Прототип вакцины от вируса COVID-19 может быть создан за три месяца. Об этом "Известиям" сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников.

По словам ученого, для быстрой разработки такой вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования.

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В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова пояснила, что учеными создана технология получения сферических частиц на основе безвредного для человека вируса табачной мозаики. При этом поверхность такой частицы может "приклеить" любой белок, в том числе и белок вируса SARS-COV-2, который и вызвал эпидемию COVID-19.

Карпова добавила, что созданные частицы являются иммуногенными и вызывают сильный ответ в организме человека без применения дополнительных веществ, используемых при разработке других вакцин. Наконец, частицы на основе вируса табачной мозаики являются полностью биоразлагаемыми и после выполнения своей функции выведутся из организма.инфицирования.

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